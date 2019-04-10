◎萬分之一沒了！ 吳敦義宣布不選總統

國民黨主席吳敦義保留萬分之一參選總統的可能，引發「球員兼裁判」的疑慮。吳敦義今天在中常會召開前正式宣布，「我沒這個意願」！他說，「我要參選總統的話，在去年九合一選舉大勝之餘當場宣布就好，為何我不趁勢宣布競選？因為我沒這個意願」。

◎內用禁用吸管政策恐轉彎 環保署:可能微調

立法院社福衛環委員會今（10）日上午邀請環保署做地方焚化廠升級專案報告，但國民黨立委蔣萬安質詢環保署，四大類場所禁止提供內用者一次性塑膠吸管的政策，是否如期於7月1日上路？環保署準備好了沒有？對此，環保署長張子敬表示，4月底會敲定最終版本，可能略做調整也說不定。

◎美眾院外委會通過《台灣保證法》 官網秀中華民國國旗

美國聯邦眾議院外交委員會9日無異議通過《台灣保證法》草案，要求協助台灣發展及整合不對稱戰力和並支持台灣參與聯合國等國際組織。並在官網以中華民國國旗介紹法案。國務院則重申，台灣是一個重要伙伴，是世界上正向的力量。

◎楊丞琳重啟生日會 慶生宴買禮物送粉絲

楊丞琳繼重啟「青春住了誰」世界巡演，再次加碼一併重啟睽違5年的生日會「＃LRF 35歲生日音樂會」，10日開心釋出海報主視覺，她被紅心氣球團團包圍，一席簡單白衫、隨意頭上紮起一個髻，露出幸福、陽光的笑容。

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