梁心頤（Lara）、梁妍熙、黃遠10日出席性侵害防治宣導月的活動，Lara為了響應活動，自曝被撫摸的遭遇，她求學期間曾跟一群同學們出去遊玩，晚上合宿睡覺時，竟遭男同學偷摸身體，當時她不知如何反應，只好把對方的手撥開，然後繼續裝睡，這件事令她至今猶記在心。

「當下我不想要尷尬、不想他丟臉，結果回家就一直覺得不舒服。」那時Lara甚至自問：「是不是我做了什麼，讓他覺得可以這樣做？」縱使對方事後寫信道歉，這件事仍一直是她心底的秘密，會選擇說出來，是因為一般受害者都想遠離傷口，導致整件事難被重視，她稱自己的創傷沒有比其他人重，「不能連我都覺得說出口很困難。」

Lara的姐姐梁妍熙也分享自身經歷，她小時候去整骨，整骨師傅有按摩她的胸部，「那時候我不懂得說不，現在過了30歲，也沒有遇過整骨要摸胸部，有時候當你覺得可以信賴老師、醫師，但事實上不一定。」

黃遠則分享國小上體育課時有些示範動作，有印象老師猥褻男同學，他說：「每個人在做壞事的時候，心裡是很清楚的，要對得起良心。」作為男性，他得知韓國娛樂圈爆發勝利、鄭俊英事件，透露自己沒有那種「討論女性」的朋友圈，若聽到相關話題自己會飄走。

黃遠因為演過《寒蟬效應》，飾演被害者的朋友，所以對於性侵害議題特別關心，當年拍攝時劇組有安排他和郭采潔特別跟律師去了解劇中人物的案例，「郭采潔當時聽到忍不住一直哭，我也覺得難過，也覺得他們怎麼會遭遇這樣的事，也很心疼，所以更加覺得陪伴受害朋友的重要。」

(中時 )