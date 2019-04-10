怕蔡賴對撞丟政權？ 綠總統初選延至5/22後

民進黨總統初選民調今中執會通過延到立委初選民調後5月22日後才啟動；先前呼籲不希望更改遊戲規則的前閣揆賴清德在臉書回應，深感遺憾，「不畏橫逆、 不改初衷、參選到底」。

他更痛批，「此項決議，事前未徵詢我的意見」。

他說，第一、「 今天中執會通過提案延後初選時程，我深感遺憾」，這已是中執會第二次修正、第三次公告，此舉是對民主進步黨的嚴重傷害，更否定自創黨以來我們所堅持的民主價值。

他說，第二、 初選向來是民進黨引以為傲的民主機制，也是與其他政黨一言堂式的封閉思考最大不同之處，無奈此刻卻被視為洪水猛獸，或被比喻為火車對撞，「其實，我們可以藉由初選，激烈爭辯路線，可以競相提出不同的理念，初選過後，我們仍會包容彼此，找到共識，團結一致，一起走向未來，共同承擔對台灣的責任」。

賴清德說，第三、「此項決議，事前未徵詢我的意見，我身為黨員，對此改變，雖不認同，但當初決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，我便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，我都會勇敢面對」。

四、「我對國家、土地、人民的使命沒有改變，堅定走完民主程序的決心也沒有改變」。

(中時 )