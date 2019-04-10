國民黨桃園市第4選區立委初選協調出爐，由議長邱奕勝自掏腰包進行全民調，市議員萬美玲取得領先，詹江村坦承「大幅落後」，為避免傷和氣，詳細數據並未公布，這場民調趕在黨部正式民調前完成，認定「協調成功」，詹表示，他願意支持萬美玲，萬也感謝詹的成全，但最後喊加油時，詹並未將手一起放上稱「害羞」。
國民黨桃園市黨部本周受理第2波提名登記，桃園區的第4選區有市議員萬美玲、詹江村登記，協調後由議長邱奕勝委由民調公司於8、9日進行全民調，民調結果出爐，有「桃園賈靜雯之稱」的漂亮寶貝萬美玲贏過詹江村，據悉超過20％。
萬美玲表示，初選結束後，要就戰鬥位置全力以赴的來做，詹江村也願賭服輸，但從全民調分析結果，他的支持者並未超越萬，不過他與萬的支持度都領先民進黨的參選人。
黨部主委楊敏盛指出，議會需要詹協助議長監督市政，詹江村也隨後撤銷登記。
(中時 )
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