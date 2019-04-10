民進黨中執會決議，2020年總統提名時間往後；民進黨秘書長羅文嘉會後轉述，今天最後不是用提案處理，而是針對五人協調小組報告案後由組織部提出建議，不改變原有流程、不改變初選機制，將立委及總統初選民調時間對調，5月22日後準備總統提名民調作業，全體中執委無異議通過。

羅文嘉也轉述卓榮泰主席會中談話表示，這段時間不是讓大家對戰與對立，是要爭取協調的時間跟空間，所以任何強烈的運作，都將不利於協調。

他說，卓主席再次公開呼籲，希望參與總統初選的兩位當事人，能夠約束支持者，不要在各種文字語言上互相攻擊、對立。尤其要求黨職務必保持中立，也希望公職也不要繼續做集體表態的動作，公開呼籲支持者勿再對立。

羅文嘉今在會中被問到，最後結論有無通知兩位候選人？羅文嘉說，今天會中因為沒有辦法直接跟雙方聯繫，但有透過中執委其他成員，有管道能反映給當事人，「我們也不知道兩位有什麼看法及立場，但今天決議大家一起承擔一起負責。會後休息時間請他們通知兩位當事人」。

賴清德子弟兵中執委林俊憲中執會結束後接受媒體訪問，被問到這結果對賴清德公不公平？他說，「不會啦不會啦，今天我們有達成共識，今天中執會也算圓滿解決。」

(中時 )