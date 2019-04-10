台北市議員王世堅9日二度遭狗仔直擊在車內密會熟女，不僅遭拍到兩人在車內共享豆花，還被發現違停、闖紅燈等違規行為。對此，王世堅今受訪時激動表示，這位太太是他20幾年的朋友，對方買東西給他吃有什麼不對，痛批狗仔偷拍行為「沒有人性到極點、不要臉」。

王世堅直言，雖然對方工作是狗仔，可是總有人性吧？也有朋友吧，他雖然市議員，但也可以交朋友吧？已經不想多講什麼，「狗仔沒有人性到極點，跟朋友上車吃個東西也不行？對方買東西給我吃有什麼不對？有什麼不對？有必須要這樣子嗎？」

王世堅現場也向狗仔喊話，可以去跟跟柯文哲，看看他在市長室裡面幹什麼，沒必要所有資源弄他，若只是為了打擊他，沒有必要這樣做，希望外界可以給他空間，讓他跟大家一樣可以正常跟朋友在一起。

至於公然違停問題，王世堅解釋，他到處上節目，一年違停罰單3、4萬元，但他沒有銷一張單，全部都自己付清，昨天違停也被狗仔檢舉、拖吊，他沒有一句怨言，盼外界不要再揶揄他。

(中時 )