花蓮幼兒入園補助申請至4月15日，市長魏嘉賢（藍衣）允研擬其他福利措施。（許家寧翻攝）

花蓮市公所去年自行推動幼兒津貼，提供2至4歲幼兒每學期就學補助5000元，去年共有560戶家庭受惠，減輕子女學前教育負擔，由於8月起幼兒津貼回歸中央補貼，不少家長爭相把握15日截止前申辦，目前市公所已受理657件，較去年增加百餘件。

花蓮市公所去年9月推出「幼兒園補助計畫」，每學期加碼補貼5000元，減輕家長經濟負擔，去年底因中央修正補助辦法，提供學前幼兒每月補助2500元，以及就讀公幼免學費、私幼每學期補助1萬5000元，因此公所重複補貼部份將正式落幕。

市公所為營造友善育兒環境，鼓勵生育並減輕子女學前教育經濟負擔，在市民代表會預算支持下，去年受理568件、核撥280萬元，今年就讀幼兒園補助自1日起受理申請後，不少民眾得知這項小確幸將「落日」，紛紛向公所詢問關心。

市長魏嘉賢表示，育兒補貼活動獲得許多市民迴響，目前市公所已受理657件，較去年多出百餘件；同時去年的舊案約有100件尚未申請，市公所日前以簡訊貼心提醒家長，若仍具有申請資格，請在4月15日前到公所社勞課辦理。

雖然這項幼兒福利將要落幕，魏嘉賢說，市公所對幼兒教育及福利依舊相當重視，市立幼兒園將秉持以往，打造優質幼教學習環境，花蓮市未來也將研擬以不抵觸中央，但能照顧到花蓮市幼兒的福利措施，打造更優質的友善育兒環境。

(中時 )