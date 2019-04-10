民進黨內總統初選爭議不休！台中市議員賴佳微10日在臉書寫下「賴清德民進黨之恥」，引起網友的熱烈討論。賴佳微表示，前行政院長賴清德任內的成績單是不及格，去年民進黨大選挫敗檢討蔡英文總統的聲音很多，但檢討賴清德的聲音較少；她認為蔡英文沒有做不好，尤其是歷次民進黨大型選舉都是現任者為優先。

台中市議會曾打扮成「神力女超人」質詢的賴佳微，今天在臉書寫下「賴清德民進黨之恥」！引起網友的熱烈討論，有網友肯定她的勇敢，也有網友不同的看法；更多的網友呼籲賴佳微要冷靜、團結，謹言慎行，「不要互相傷害」，「黨內初選，無論支持誰，有必要出此惡言嗎？」

賴佳微指出，這純是她個人的行為，其實她最不想傷害的是賴清德，雖然她的輩分還不夠談總統初選，但她看到很多人在「帶風向」；原本支持國民黨的人，竟轉而為賴清德加油，刻意在營造賴清德「捨我其誰」的聲勢。

賴佳微說，與現任行政院長蘇貞昌比較，她認為前行政院長賴清德任內的成績單是不及格的。但去年九合一選舉後，檢討蔡英文總統的聲音很多；反觀檢討行政院長賴清德的聲音較少，加上被「假新聞」操弄，很多人已經沒有分辨的能力。

賴佳微強調，民進黨過去的全國性的大型選舉中，都是以「現任者」優先的方式；更何況現任蔡英文總統並沒有做不好，目前基層都顯得很焦慮，她很擔心民進黨會造成分裂，甚至會淪為「劣幣逐良幣」。

(中時 )