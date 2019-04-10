桃園彩色海芋季吸人潮，交通管制擴大。（呂筱蟬攝）

桃園彩色海芋季開幕以來，吸引大批遊客造訪，第一周適逢清明連假，造成大範圍塞車，還有遊客徒步5、6公里，才能搭上接駁車抱怨連連，原交通管制僅限六日，交通局與大園警分局共同決議，平日交管範圍擴大至田溪路跟華興路口，警方表示，因平日車輛來往導致遊客賞花危險，希望民眾體諒。

海芋季遊客人數超過往年，造成交通嚴重負荷，大園華興路、和平西路到大園市區均嚴重塞車，市府為避免接駁車無法通行執行交通管制，接駁車班班客滿，仍無法滿足遊客需求，大多數民眾只能長途跋涉才能進入展區。

市府農業局表示，海芋季在清明連假４天，吸引超過70萬人次，與展區配合的文中三停車場，累積停放4000輛以上車輛，接駁專車搭乘人次超過3萬5000人，為因應大量人潮、車潮，交通局及大園、中壢警分局都加派人力維護現場交通秩序及取締違停車輛，並增派區內外接駁專車車次，期望讓民眾賞花行程順利安全。

大園警方表示，例假日上午7點至晚上6點，針對「和平西路與聖德北路口」、「和平西路與崙后路口」、「田溪路與華興路口」、「田溪路與平成路口」、「月桃路與聖德北路口」執行交管，僅限持有通行證車輛、接駁專車、救護車通行。

另為避免汽機車進入、違停影響接駁車動線，平日增加管制田溪路（聖德北路往華興路方向）單向通行、全線禁止停車。另假日增加管制聖德北路(和平西路至月桃路）、田溪路（溪海路至華興路）全線禁止停車。

(中時 )