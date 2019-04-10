雲林縣獲工業局3個計畫補助，將在全縣20鄉鎮市布建124個社區照護據點，10日記者會上健身教練潘若迪帶與會來賓運動。（周麗蘭攝）

雲林縣65歲以上長者人口達18％，老化程度居全國第二位，去年底獲經濟部工業局地方創新類經費補助｢居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台｣、｢區域健康資源整合暨銀髮互動關懷服務計畫｣、｢雲林縣高齡智慧健康照護應用服務計畫｣3計畫，明年六月底前將於20鄉鎮市布建124個社區照護據點，運用現代科技照護民眾健康。

雲林青壯人口外移，勞動人口日趨老化，高齡照護需要更多社會企業投入，仁寶電腦公司與浩鑫公司聯合執行的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」將於雲林科技大學建置智能體驗據點，包括智能互動地墊、聲光遊戲遠距復健、五十肩快篩評估等。

浩鑫公司將以社區據點為基礎，建置智慧化量測服務與管理平台，串連居家服務與健康產業資源，整合學界進行居家關懷員輔導與培訓，提供長者更多生活照顧的加值服務。

優盛醫學科技公司、勝霖藥品公司、宜眾資訊公司、如影優活公司等4公司聯合執行的｢雲林縣高齡智慧健康照護應用服務計畫｣也將於雲科大成立研究示範中心，透過科技輔具協助高齡者活動，提供體適能檢測及精準運動指示，另外在10鄉鎮衛生所提供生理量測及認知科技訓練工具，提升衛生所服務功能。

勝霖藥品公司將設置2家科技化示範社區藥局巷弄長照站，讓民眾把健康量測紀錄可轉換為健康紅利點數，兌換保健品、日用品等。

佳聯有線電視公司、台灣基礎開發科技股份有限公司、佳龍發展系統股份有限公司及真茂科技股份有限公司等4公司聯合執行的｢區域健康資源整合暨銀髮互動關懷服務計畫｣則結合智慧機上盒，以電視為工具，提供視訊關懷互動、健康量測、意外通報、電視掛號等各種健康照護服務。

縣長張麗善表示，雲林雖然是農業大縣，透過科技和智慧結合，未來將與都會區慢慢縮短城鄉差距，讓雲林跟其他縣市一樣生活有尊嚴、有保障。

(中時 )