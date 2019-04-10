阮玉秀示範芳療技巧，她與其他新住民夥伴組成的芳療照護團隊提供長輩不一樣的服務。（移民署台南市第二服務站提供）

從越南遠嫁台灣的阮玉秀來台已經21年，在台灣站穩腳跟後，她與夫婿盧彥宏成立社團法人慧馨關懷協會，提供新住民在生活、法律與工作上的諮詢與協助，並安排教育訓練以協助社區老人照護等工作，她另外一個身分則是專業的芳療師，結合自身專長創業，投入社區居家照護領域，讓長輩生理、心理都能得到放鬆，成為「長照十年2.0」生力軍。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站指出，48歲的阮玉秀為擁有一技之長，參加職業訓練課程，先後取得「CPA芳香療法應用師證書-乙級證照」及「瑞典式按摩證書」等專業證照，是專業的芳療師，她發現台灣人口老化問題，近年又參與照顧服務員課程，並將兩種專業結合，提供不一樣的長照服務。

阮玉秀說，芳香療法是一種輔助性的健康照護，透過精油按摩，舒緩身體的不適、放鬆腦部情緒，將它利用在長輩照護上，可以照顧老人家的生理也安撫心理，讓病人跟家屬的生活品質都能獲得改善。

她與其他新住民組成芳療照護團隊，訓練出身兼專業芳療師、理療照護員技能的夥伴，投入長照領域，響應弱勢照顧，改善教育素質並創造就業機會，也補足台南東山、白河偏鄉地區照護人力缺口。

台南市第二服務站主任陳泗村與行動服務列車前往協會關心長照團隊執行狀況，認為這種模式可製造雙贏，希望未來能持續增加新住民就業的選項及長照照護人力。

(中時 )