成功大學國際傷口修復與再生中心團隊透過長時間研發，從台灣鯛的魚皮中，萃取出獨特成分的天然材料，可製作出具修復能力的美容保養產品，中心主任湯銘哲與台北秀傳醫院董事長陳忠雄、醫美集團、生醫公司等，10日造訪位於安定的無患子生技公司，希望透過與台南在地廠商的產學合作，開發出天然的保養品，搶攻醫美市場大餅，拓展商機。

成大國際傷口修復與再生中心核心實驗室組長林錫慧指出，團隊已成功研發全天然成分的修復性保養品，原料則取自台灣鯛的魚皮，並掌握材料及關鍵技術，但若要生產出符合市場需求的產品，則需要生產廠商與行銷通路。

林錫慧說，無患子生技公司主要以生產天然性的清潔用品為主力，經中心評估是很適合的合作對象，因此找上該公司及首璽格爾醫美集團、秀傳醫院共同合作，打算推出全新的天然修復產品，搶攻醫美及保養品市場。

10日上午，秀傳醫院董事長陳忠雄、首璽格爾集團執行長黃燕玲、瀧儀生醫科技公司人員及成大國際傷口修復與再生中心一行人造訪無患子生技公司，由無患子生技公司負責人王高榮親自介紹設備、生產技術，說明公司研發能量，對於合作充滿高度興趣，目前該公司產品除內銷外，也成功打入美國、香港等地市場，對於生產製造新產品的能力具有高度自信。

(中時 )