國民黨總統提名爭議不斷，外界質疑黨主席吳敦義球員兼裁判，吳敦義今天宣佈沒有意願參選總統。對此，國民黨副主席郝龍斌在臉書貼文讚聲：「團結勝選」、「推出最強候選人」。

郝龍斌指出，吳主席今天的宣佈，清楚表明了心志，以公正無私、公開透明的立場，準備替黨找出最強候選人，令人敬佩。相信這個重大宣布，有助消除外界對國民黨產生總統候選人的焦慮感。

郝龍斌表示，如果愛護我們的黨，愛護黨的總統候選人，就不應該去傷害韓國瑜、朱立倫、王金平。因為國民黨不但要產生最強的候選人，更重要的是黨必須團結，必須在團結氣氛下產生最強候選人。

郝龍斌讚揚吳敦義，指他作為多年選戰經驗豐富的選將，又經過充分歷練，真要參選，去年十一月二十四日九合一選舉結果底定後就宣布。由此表白，顯見吳主席的態度是一貫的。

對吳敦義將跟各主要有意參選人會面溝通，郝龍斌解釋，初選辦法也沒通過，徵召機制還沒完成，如果現在就要立刻訂初選或徵召辦法，並不太妥當。所以，事緩則圓，這樣對未來爭取勝選團結會有很大意義。

(中時電子報)