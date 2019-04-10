主辦單位說明競賽規則，抽題後發卷給選手們應試。（巫靜婷攝）

來自各校的寫作好手相聚一堂，振筆疾書切磋文學造詣。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻、縣議員余文忠抽出上午場5、6年級組的題目。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌指出今年為閱讀黃金10年的成果年，敲響金鑼，期望選手能發揮實力奪得佳績。（巫靜婷攝）

文狀元比賽現場隨機抽題，依命題內容進行90分鐘寫作。（巫靜婷攝）

文狀元選拔優秀得獎作品將彙集成冊出刊。（巫靜婷攝）

今年度的文狀元書單議題涵蓋多元，縣立圖書館邀集18鄉鎮市立圖書館及國中小辦理主題書展，展期至30日止。（巫靜婷攝）

今年度的文狀元書單議題涵蓋多元，縣立圖書館邀集18鄉鎮市立圖書館及國中小辦理主題書展，展期至30日止。（巫靜婷攝）

為讓學童廣泛閱讀，深植文學素養，苗栗縣政府連續7年舉辦文狀元選拔競賽，開出推薦書單，由縣內各國中、小派出優秀學子分組較勁寫作，2019年文狀元複賽10日在巨蛋體育館舉行，614名選手齊聚一堂大展身手，評審將從每組選出狀元、榜眼、探花等才子共84名，並擇定6月公開頒獎。

今年是教育部推動閱讀黃金10年的成果展現年，文狀元選拔複賽分為上、下午場次，上午場為國小5、6年級兩組，共304名；下午場為國中7、8年級兩組，共310名。教育處邀請專家學者依各組程度推薦10冊優良閱讀圖書，並採引導式命題，比賽現場隨機抽題，依命題內容進行90分鐘寫作。

今年各組作文題目分別是5年級「愛、希望與勇氣」、6年級「我的溝通經驗談」、7年級「九號人魚」、8年級「家人們」，出處依序來自「騎狼女孩」、「送報生的夏天」、「心靈時鐘」、「願我們的歡樂長留」等4冊書籍，圖資科課督陳亭儒說，作答結合生活經驗，應能發揮自如。

教育處指出，11日試卷集中於斗煥國小進行評審，選出各組的狀元1名、榜眼2名、探花3名、進士5名及秀才10名，並擇定6月4日在縣府5樓國際會議廳公開頒發5000元至1000元不等的獎金與獎牌，以茲鼓勵。優秀得獎作品將彙集出刊，其中國中組狀元、榜眼及探花優秀作品也將刊登於苗栗青年期刊。

教育處表示，今年度的文狀元書單議題涵蓋多元，國小組含生命教育、偵探小說、鄉土文學、校園故事、動物小說等；國中組含勵志、劇本、隨筆散文、中國史地、人際關係、社會科學等，由縣立圖書館邀集18鄉鎮市立圖書館及國中小辦理主題書展，展期至30日止。

(中時 )