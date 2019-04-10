台中市政府勞工局為促進勞工職場健康，特修訂勞工健檢補助要點，今年預定補助500名設籍台中市或工作地在台中市，並從事特別危害健康作業及高工時相關行業的勞工，就近至台中市14家指定醫療院所進行特別危害健康作業類別、腦心血管系統疾病及肝功能指數等健康檢查，每人每次健檢費用約3000元，由市府全額支付院方，勞工不須負擔費用。

勞工局長吳威志表示，預防重於治療，市府補助從事特別危害健康作業勞工31項特殊健檢，為保障更多隱性高工時從業人員，納入勞基法第30條之1指定行業為補助對象。

吳威志說，今年起，勞工局修訂「台中市政府勞工局從事特別危害健康作業勞工、長期夜間工作勞工及高工時從業人員健檢補助要點」，除配合勞工健康保護規則修訂而增加4類特別危害健康作業項目。

將長期夜間工作勞工(即在午後10時至翌晨6時區間工作3小時以上的工作日數，達當月工作日數1／2，且有6個月以上，或於午後10時至翌晨6時區間工作的工作時數，累計達700小時以上者)納入補助對象，希望讓更多勞工受益；即日起受理申請，歡迎多加利用。

吳威志強調，從事噪音、粉塵等特別危害健康作業，或客運業、醫療院所及保全業等高工時及長期夜間工作的勞工，屬於罹患職業疾病的高危險群，一定要多注意身體健康，定期接受特殊健康檢查，以達成職業疾病早期發現、早期治療目的。

(中時 )