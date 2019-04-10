黑人陳建州今（10）日開新節目《叫我神隊友》，在中天電視台盛大舉行棚內記者會，與12位帥奶爸一起亮相， 更大手筆豪請600杯飲料與中天電視台上下一起分享喜悅。

黑人與12帥奶爸一起亮相。（圖／記者廖映翔攝）

黑人今日首錄新節目《叫我神隊友》，每集都有12位帥奶爸加入訪談，加上藝人來賓，探討「爸爸沒說出的心裡話」。

黑人新節目帥氣登場。（圖／記者廖映翔攝）

很久沒獨挑大樑的黑人，對於新節目也相當興奮，首日錄影就請了600杯印上節目名稱的飲料，分送給公司上下，要和大家分享喜悅，並昭告新節目開張。《叫我神隊友》將在5月6日晚間9點起，中天綜合台播出。

(中時電子報)