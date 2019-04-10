黑人新節目《叫我神隊友》 豪請600杯飲料慶祝！ 18:462019/04/10 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黑人陳建州今日新節目首錄，豪請600杯飲料請電視台上下。（圖／記者馬樹立攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑人陳建州今（10）日開新節目《叫我神隊友》，在中天電視台盛大舉行棚內記者會，與12位帥奶爸一起亮相， 更大手筆豪請600杯飲料與中天電視台上下一起分享喜悅。 黑人與12帥奶爸一起亮相。（圖／記者廖映翔攝） 黑人今日首錄新節目《叫我神隊友》，每集都有12位帥奶爸加入訪談，加上藝人來賓，探討「爸爸沒說出的心裡話」。 黑人新節目帥氣登場。（圖／記者廖映翔攝） 很久沒獨挑大樑的黑人，對於新節目也相當興奮，首日錄影就請了600杯印上節目名稱的飲料，分送給公司上下，要和大家分享喜悅，並昭告新節目開張。《叫我神隊友》將在5月6日晚間9點起，中天綜合台播出。 (中時電子報) #叫我神隊友 #中天 #飲料 #黑人 #陳建州 也許您會感興趣 推薦閱讀 《上班這黨事》收攤黑人期待再合作 04:102019/04/09 新聞 《上班這黨事》播出8年驚傳收攤！黑人、舒子晨不捨 17:192019/04/08 新聞 《上班這黨事》收攤！黑人：昨天才知道 13:432019/04/08 新聞 沈玉琳曝《上班》收攤原因 談話性節目是關鍵！ 14:132019/04/08 新聞 黑人《上班》收攤 改尬12帥奶爸開新節目 14:582019/04/08 新聞 獨／《上班》收攤 徐薇老師回應「感嘆與珍惜」 15:532019/04/08 新聞 黑人自誇 絕對是范范神隊友 04:102019/04/04 新聞 《上班這黨事》也收攤！驚傳明天最後一次錄影 13:192019/04/08 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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