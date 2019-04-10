去年墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討通過「萬里桐社區8米道路拓寬」計畫，居民擔憂住屋遭拆，百餘人10日到恆春鎮公所及墾管處高舉白布條嚴正抗議。（謝佳潾攝）

去年墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討通過「萬里桐社區8米道路拓寬」計畫，居民擔憂住屋遭拆，百餘人10日到恆春鎮公所及墾管處高舉白布條嚴正抗議。（謝佳潾攝）

去年墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討通過「萬里桐社區8米道路拓寬」計畫，居民擔憂住屋遭拆，百餘人10日到恆春鎮公所及墾管處高舉白布條嚴正抗議。（謝佳潾攝）

去年墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討通過「萬里桐社區8米道路拓寬」計畫，居民擔憂住屋遭拆，百餘人10日到恆春鎮公所及墾管處高舉白布條嚴正抗議。（謝佳潾攝）

去年墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討通過「萬里桐社區8米道路拓寬」計畫，居民擔憂住屋遭拆，百餘人10日到恆春鎮公所及墾管處高舉「還我居住權利」等布條嚴正抗議，並質疑公部門黑箱作業、為悠活案解套，但墾管處強調，已因居民不同意而撤銷該案。

「捍衛居住正義！」萬里桐社區居民10日一早在公所前高舉白布條抗議，怒指公所完全沒辦公聽會，僅依改善道路狹窄使交通順暢及消防安全等理由，就利用四通將鄉村建築用地變通地目為計畫道路，並將道路從3、4公尺擴寬為8公尺，這不是拆屋來圖利他人、讓悠活案的建築地合法？

居民怒訴，絕對沒有一個在地人會同意拆屋闢路，每棟房子都是住了好幾代人，如果真的拆了，大家該何去何從，且這完全是黑箱作業，絕不接受。

面對民眾的控訴，恆春鎮長盧玉棟說，他只有提案並提出「若有居民反對則不成立」的但書，且最後的決策者是墾管處。另外，他強調，2日已發文給墾管處，指出「因土地所有權人反對開闢，請同意劃設8公尺計畫道路恢復原編定暨維持原道路寬度」。

墾管處說，雖計畫已通過但未執行，且居民的需求他們有聽到，目前已取消該路段的釘樁作業，並著手進行專案處理撤回原編定，不會讓大家等到五通，而現有道路通過的土地所有權人的土地並不會被分割為道路用地。

(中時 )