拉亞漢堡訴求打出早午餐市場差異化。（拉亞漢堡提供）

鑑於網美風潮，繽紛的「彩色珍珠飲」也成手搖飲趨勢。（吳奕萱攝）

台北國際連鎖加盟展，將於本周五（12日）至15日於世貿一館登場，本屆達史上最高，共超過150個品牌展出。除了連鎖早午餐拉亞漢堡、弘爺漢堡，晨間廚房等主力外，手搖飲在餐飲比例中也占35％，不少新興小品牌吸引小資創業；此外「無人自動咖啡機」也成話題，業者主打「亞洲首創」的全自動奶泡技術，半年來在各賣場、百貨已加盟數十台，節省店租與人力成本。

加盟展一向以餐飲類為大宗，咖啡連鎖業者「咖竅」表示，咖啡市場競爭激烈，要做連鎖必須打出差異化，品牌以平價、手沖教學為特色，消費者可以在店內購買1200元的基本手沖壺具，學習咖啡入門技巧，以達到體驗互動的來客吸引，並培養加盟主人才。

無人咖啡機業者COCOBAR，以機械背景與德國專利技術合作，發表亞洲首創的全自動奶泡技術，單杯30元起，讓自動咖啡機口感「升級」，擴大進攻賣場百貨中。

拉亞漢堡表示，台灣早午餐市場漸趨成熟，近年也與小小兵等卡通異業合作，並受邀參加日本東京晴空塔等快閃活動，「差異化」是加盟業者必須達成的目標。

(中時 )