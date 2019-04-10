受美中貿易戰影響，台商陸續回台投資，行政院長蘇貞昌在臉書表示，年初至今己有24家廠商回台，投資總額已破一千億元，並創造一萬一千人就業機會。

蘇貞昌表示，拚經濟是三個字，做起來卻是幾萬人的大事。政府的「加速台商回台投資方案」為台商提供單一窗口，只要想回台投資，一律最速件處理。政府也幫忙找地、找人，讓好的企業回台創造好的機會。

他表示，從年初算起，一共有24家廠商回台投資 、投資總額有一千億元、 共創造一萬一千個就業機會 ，智邦更是要回台打造一萬坪的生產基地。他昨天就帶著各部會，到「搶頭香回台灣」的智邦科技，從領頭羊的經驗借鏡，解決之後台商回台會遇到的問題，第一批解決了，之後也都可以適用，這就是滾動式管理。

蘇揆說，樹高萬丈、落葉歸根。「我們曾經發揮認真、創新和勤奮的根性，創造經濟起飛的奇蹟。現在大家都回來了，讓我們一起再衝一次」。

(中時 )