因莿桐釉小蜂的危害，台中市惠來公園內的莿桐樹樹皮原本嚴重潰爛、幾乎死亡，中興大學植物教學醫院去年7至9月進駐，展開「搶救莿桐大作戰」，終於展現成果，公園內的莿桐最近綻放出耀眼火紅花朵，居民驚呼「10多年來首次看到開花盛況」。

中興大學植物教學醫院院長唐立正指出，莿桐釉小蜂約在2003年入侵台灣南部，之後快速擴散至全台，造成常見的行道樹「台灣原生種刺桐」受到危害，疫情遍及全台，其是藉由雌蟲產卵在葉片中，刺激葉肉組織不正常增生或肥大，受害的刺桐樹會因無法順利進行光合作用及蒸散作用，導致樹木潰爛死亡。

唐立正表示，台中市有多處公園、行道樹都受到莿桐釉小蜂危害，為解決此問題，農委會動植物防疫檢疫局去年與興大共同推動「搶救莿桐大作戰」，選定惠來公園、松竹路與大里228公園等處，採取「樹幹注射法」、針對133棵莿桐樹進行防治，經治療2個月後，這些原本幾乎枯萎的樹體就已逐漸恢復生機。

日前，惠來公園內的刺桐樹冒出花芽，最近火紅花朵更綻放，讓居民相當驚喜。防檢局組長陳宏伯說，樹木成長需要樹10年，而病蟲危害只需幾個月就會使得樹木凋零，治療需藉由專業診斷、適宜的防治，盼透過產官學界通力合作維護樹木健康。

(中時 )