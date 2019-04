高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

韓國瑜飛機上勤練哈佛講稿 內容獨家曝光

韓國瑜美國時間11日中午將在哈佛大學閉門演講,據了解,講題訂為「接地氣的力量」,談到去年市長選舉過程其實是人民意志的展現,他自認與傳統政治人物最大差別,在於「他們坐而言,我起而行(They talk the talk, I walk the walk)」。

哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團元月訪台,與韓國瑜見面,學者們對韓流崛起非常感興趣,當場邀他去哈佛發表演講,才促成這趟美國行,預計當地時間11日中午在哈佛教職員俱樂部午餐並參觀校園後,將由韓國瑜發表簡報,再進行問答。

韓國瑜全英文演講,主題是「The Power of Down to Earth」,意為「接地氣的力量」,副標題「They talk the talk, I walk the walk」則凸顯他與傳統政治人物的差異,也是去年他能夠贏得高雄市長選舉的主要關鍵。

韓國瑜指出,雖然有人說他靠一己之力重新塑造了台灣政治生態,但他自己其實不認為有所謂的「韓流」存在,他之所以能當選,絕非個人因素,而是人民不滿民進黨執政腐敗、操弄意識形態,甚至有人說,如今台灣最大黨是「討厭民進黨」。

他強調,台灣人民不僅僅痛恨民進黨,而是對所有口號華麗、承諾空洞的傳統政治人物感到厭倦,這些不是人民真正需要的,但他重視腳踏實地、做而言不如起而行,才贏得台灣選民的支持。

這場演講中,韓國瑜也提到兩岸關係,將重申「堅持九二共識」、「支持兩岸和平發展」、「政治0分,經濟100分」,但多為延續過去相關發言方向,篇幅也不算長,預估屆時在與師生問答對談階段,再即興發揮。

參加哈佛午宴的包括費正清中心主任宋怡明(Michael Szonyi)、 費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫(Steve Goldstein)、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓(Joseph Fewsmith)、費正清中心執行長Daniel Murphy等人,駐波士頓台北經濟文化辦事處處長徐佑典也將出席。

(中時 )