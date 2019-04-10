高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

韓國瑜飛機上勤練哈佛講稿 內容獨家曝光

韓國瑜美國時間11日中午將在哈佛大學閉門演講，據了解，講題訂為「接地氣的力量」，談到去年市長選舉過程其實是人民意志的展現，他自認與傳統政治人物最大差別，在於「他們坐而言，我起而行（They talk the talk, I walk the walk）」。

哈佛大學費正清中心兩岸事務訪問團元月訪台，與韓國瑜見面，學者們對韓流崛起非常感興趣，當場邀他去哈佛發表演講，才促成這趟美國行，預計當地時間11日中午在哈佛教職員俱樂部午餐並參觀校園後，將由韓國瑜發表簡報，再進行問答。

韓國瑜全英文演講，主題是「The Power of Down to Earth」，意為「接地氣的力量」，副標題「They talk the talk, I walk the walk」則凸顯他與傳統政治人物的差異，也是去年他能夠贏得高雄市長選舉的主要關鍵。

韓國瑜指出，雖然有人說他靠一己之力重新塑造了台灣政治生態，但他自己其實不認為有所謂的「韓流」存在，他之所以能當選，絕非個人因素，而是人民不滿民進黨執政腐敗、操弄意識形態，甚至有人說，如今台灣最大黨是「討厭民進黨」。

他強調，台灣人民不僅僅痛恨民進黨，而是對所有口號華麗、承諾空洞的傳統政治人物感到厭倦，這些不是人民真正需要的，但他重視腳踏實地、做而言不如起而行，才贏得台灣選民的支持。

這場演講中，韓國瑜也提到兩岸關係，將重申「堅持九二共識」、「支持兩岸和平發展」、「政治0分，經濟100分」，但多為延續過去相關發言方向，篇幅也不算長，預估屆時在與師生問答對談階段，再即興發揮。

參加哈佛午宴的包括費正清中心主任宋怡明（Michael Szonyi）、 費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steve Goldstein）、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓（Joseph Fewsmith）、費正清中心執行長Daniel Murphy等人，駐波士頓台北經濟文化辦事處處長徐佑典也將出席。

(中時 )