中市立委張廖萬堅（右1）在西南屯校園巡迴說故事暨贈書活動，10日來到台中市永春國小舉行。（黃國峰攝）

陸爸爸說故事，讓永春國小小朋友們哈哈大笑。（黃國峰攝）

中市立委張廖萬堅（中）的校園巡迴說故事暨贈書活動，10日來到台中市永春國小，並與校長林峻堅（右）、校園故事爸爸陸育克（左），共同說演故事。（黃國峰攝）

台中市立法委員張廖萬堅在西南屯校園巡迴說故事暨贈書活動，10日來到台中市永春國小，捐出2百多本課外讀物，張廖萬堅也與校園故事爸爸陸育克、永春國小校長林峻堅現場說演故事，讓小朋們聽得開懷大笑，並鼓勵家長和孩子一起共讀，也邀請小朋友們在本周六下午帶著自己的爸爸媽媽到豐樂公園參加草地野餐親子嘉年華的親子活動。

大禮堂裡，台中市立委張廖萬堅與校長林峻堅穿著廚師服，美味上菜，推出這次捐贈的2百本書，校園故事爸爸陸育克，也透過生動有趣的說演故事，逗得小朋友們哈哈大笑，藉由這樣生動活潑的方式，培養孩子們的閱讀興趣。

張廖萬堅表示，2015年、2017年以及2018年都在豐樂公園舉辦過草地說故事活動，深受親子喜愛，去年更湧入上千名家長及兒童，因此今年將於4月13日週六下午3點半再度舉辦，希望能藉由這項活動，提升台中市閱讀風氣，更希望由家長帶著孩子在大自然的氛圍中一起閱讀一起遊戲，也能促進親子間的交流，加深家庭關係，將台中創造成為一個幸福親子閱讀城市。

永春國小校長林峻堅表示，充實學校圖書及每一孩子擁書率一直是努力目標，尤其在現在3C娛樂產品充斥現象下，如果孩子能沈澱下來閱讀書籍，加上一直有新書進來更是對孩子閱讀能力的厚植及思考方面會有正面的幫助，現再加上陸爸爸說故事，不僅能聽到聲音、還能看到說演者的表情動作，更能一幕幕烙印在腦海中，也無形中獲得不少收穫。

(中時 )