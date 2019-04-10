韓國男神車勝元出席De Beers台北101新店開幕，在現場尖叫聲不斷。（De Beers提供）

韓國男神車勝元瞇眼細瞧鑽石的模樣十分可愛。（De Beers提供）

De Beers來台舉辦珠寶展，全場最貴的是逾2克拉橢圓形車工紅鑽，約7億台幣。（De Beers提供）

De Beers的鑽石以切工、亮度、火光俱佳著稱，一枚DB Classic梨形單鑽戒指，10.78克拉，6115萬元。（De Beers提供）

車勝元佩戴Diamond Legends by De Beers以太陽神為靈感的Ra鍊墜暨胸針，1780萬元。（De Beers提供）

車勝元佩戴De Beers Talisman 18K黃金全鑲鑽戒環，34萬7000元。（De Beers提供）

英國珠寶品牌De Beers台北101店重新開幕，邀請韓國性感大叔車勝元擔任剪綵嘉賓，並展出要價逾40億的頂級珠寶。車勝元笑說這回來台最想喝的飲料，不是眾所皆知的珍珠奶茶，而是海鹽咖啡，果然是韓國最具品味的大叔，連喝的飲料都展現不凡的生活品味。

車勝元身穿一襲合身西裝佩戴以太陽神靈感的Ra胸針和Talisman黃金鑲鑽戒指，一出場就引來尖叫聲不斷。車勝元說，以往他總以為鑽石是女人的飾品，一直沒想過要佩戴鑽石珠寶，這回為了出席De Beers活動首度佩戴鑽石胸針，簡單點綴就很時尚，這才知道原來男人也可佩戴珠寶，尤其他佩戴的Ra胸針是以希臘神話的太陽神為靈感，十分時尚有型，頻頻稱讚「鑽石是最優質的寶石」、「是帝王的象徵」。

De Beers為了慶祝台北101店重新開幕，特地舉辦頂級珠寶展，展出超過120件、逾40億的珠寶，其中最貴的是一顆逾2克拉的紅鑽，要價約7億台幣，另一枚DB Classic梨形單鑽戒指也是矚目焦點，重達10.78克拉，要價6115萬元。

(中時 )