韓國男神車勝元出席De Beers台北101新店開幕，在現場尖叫聲不斷。（De Beers提供）
韓國男神車勝元出席De Beers台北101新店開幕，在現場尖叫聲不斷。（De Beers提供）
韓國男神車勝元瞇眼細瞧鑽石的模樣十分可愛。（De Beers提供）
韓國男神車勝元瞇眼細瞧鑽石的模樣十分可愛。（De Beers提供）
De Beers來台舉辦珠寶展，全場最貴的是逾2克拉橢圓形車工紅鑽，約7億台幣。（De Beers提供）
De Beers來台舉辦珠寶展，全場最貴的是逾2克拉橢圓形車工紅鑽，約7億台幣。（De Beers提供）
De Beers的鑽石以切工、亮度、火光俱佳著稱，一枚DB Classic梨形單鑽戒指，10.78克拉，6115萬元。（De Beers提供）
De Beers的鑽石以切工、亮度、火光俱佳著稱，一枚DB Classic梨形單鑽戒指，10.78克拉，6115萬元。（De Beers提供）
車勝元佩戴Diamond Legends by De Beers以太陽神為靈感的Ra鍊墜暨胸針，1780萬元。（De Beers提供）
車勝元佩戴Diamond Legends by De Beers以太陽神為靈感的Ra鍊墜暨胸針，1780萬元。（De Beers提供）
車勝元佩戴De Beers Talisman 18K黃金全鑲鑽戒環，34萬7000元。（De Beers提供）
車勝元佩戴De Beers Talisman 18K黃金全鑲鑽戒環，34萬7000元。（De Beers提供）

英國珠寶品牌De Beers台北101店重新開幕，邀請韓國性感大叔車勝元擔任剪綵嘉賓，並展出要價逾40億的頂級珠寶。車勝元笑說這回來台最想喝的飲料，不是眾所皆知的珍珠奶茶，而是海鹽咖啡，果然是韓國最具品味的大叔，連喝的飲料都展現不凡的生活品味。

車勝元身穿一襲合身西裝佩戴以太陽神靈感的Ra胸針和Talisman黃金鑲鑽戒指，一出場就引來尖叫聲不斷。車勝元說，以往他總以為鑽石是女人的飾品，一直沒想過要佩戴鑽石珠寶，這回為了出席De Beers活動首度佩戴鑽石胸針，簡單點綴就很時尚，這才知道原來男人也可佩戴珠寶，尤其他佩戴的Ra胸針是以希臘神話的太陽神為靈感，十分時尚有型，頻頻稱讚「鑽石是最優質的寶石」、「是帝王的象徵」。

De Beers為了慶祝台北101店重新開幕，特地舉辦頂級珠寶展，展出超過120件、逾40億的珠寶，其中最貴的是一顆逾2克拉的紅鑽，要價約7億台幣，另一枚DB Classic梨形單鑽戒指也是矚目焦點，重達10.78克拉，要價6115萬元。

(中時 )

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