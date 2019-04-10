創世基金會台中院，募款升級消防安全設施，將升級防火一小時的防火門、居室防火材質等各項防火設施。（黃國峰攝）

創世基金會台中院，有鑒於安養機構火災事件頻傳，奪走許多寶貴生命，由於安養個案皆重度臥床，決定全面升級病房防火設備到能耐火一個小時以上，以等待消防員的救援，所需費用約3百萬元，10日發表募款訊息，並推出限量Hello Kitty商品義賣，希望各界伸援手，讓植物人的「家」更安全。

創世台中院陳韋龍院長表示，十年來在安養院及醫院發生的大火，據初步調查就有九起，奪走37條寶貴的性命，尤其植物人在逃生方面更是弱勢，一位病人需要二位工作人員來協助逃離，台中分院現有11間寢室，30位植物人，因此要同時救出30位住民相當困難，惟有升級消防安全，才能讓植物人的「家」更安全，也讓家屬更安心。

陳韋龍說，創世全台全面升級安養院消防安全規格，將植物人居室全部使用防火門及耐燃材質，黃金救援時間升級到1小時，在消防隊抵達前，植物人可以安全的就地避難，避免重大傷亡，唯高標的防火區劃及防火門所需經費估需3百萬，盼社會大眾共同協助。

創世此次升級消防設施「愛消防 傳平安」活動也與三麗鷗公司首度合作，針對活動客製限量義賣商品，有「Hello Kitty消防後背包」及「Hello Kitty運動水壺組」，造型可愛討喜，喜歡Kitty的粉絲，千萬不能錯過，所得扣除成本，全數幫助創世基金會台中院消防安全升級，愛心專線：（04）2384-1126分機9 消防小組。

(中時 )