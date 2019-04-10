「我沒有意願參選」 吳敦義宣布棄選2020

國民黨內初選紛擾不斷，黨主席吳敦義原訂與黨內有意參選者會面也接連破局，近日並出現要求吳表態是否參選總統的聲浪；吳今日則在中常會前明確表示無意願。對此，已表態參與黨內總統初選的前台北縣長周錫瑋認為，吳正式宣布不選總統其實表達了4種意義，也讓他成為了「大公無私」，「選賢與能推舉最強棒（King Maker），團結合作組成最強團隊（Team Maker）。」

周錫瑋在臉書指出，吳敦義宣布不選2020總統，表達了四種意義，首先「成全大我」，延續九合一國民黨大勝，2020也要打敗民進黨重返執政；第二「順應民意」，人民已厭惡民進黨獨裁貪腐，國民黨必須有能力勝選、有能力清廉效率執政，贏得民心。

周錫瑋進一步說，第三為「倒獨救台」，總統蔡英文、前行政院長賴清德的台獨騙選票、製造戰爭、讓經濟衰退，國民黨要守護中華民國憲法，兩岸和平共榮。第四點則為扛起提名品德、操守、能力、經驗均強的總統及立委候選人，鸁得民意及民心才能勝選。

周錫瑋表示，吳敦義的不參選，讓他成為了大公無私，選賢與能推舉最強棒（King Maker），團結合作組成最強團隊（Team Maker）；且現在的國民黨沒錢、沒人、沒資源、沒外援，黨員焦慮、人民煩惱、民怨沸騰，相對的民進黨則是有錢、有人、有資源、有外援。

周進一步說，這種不對等的選戰，國民黨一定打到很辛苦，「團結都不一定能贏，更別說讓候選人單打獨鬥」。他呼籲，一定要最快速度組成最強助選團隊，以後更要擴大到全民、團結一心，開路、衝鋒、防守、擋子彈等各司其職，一同贏回2020。

(中時 )