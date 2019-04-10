紐約爆發近30年來最嚴重麻疹疫情，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）9日召開記者會宣布，疫情集中的布魯克林地區進入「公共衛生緊急狀態」（public health emergency），要求市民接種疫苗，否則要處以罰鍰；與此同時，媒體卻爆出當地社區家長不從，甚至大開「麻疹派對」，意圖讓孩童得麻疹，以毒攻毒。

紐約市爆發30年來最嚴重麻疹疫情，紐約市政府宣布疫情地區進入「公共衛生緊急狀態」，強制居民接種疫苗。

紐約市爆發近30年最嚴重麻疹疫情，疫情主要發生在布魯克林威廉斯堡區（Williamsburg）的正統猶太教社區，從去年10月爆發第一起病例以來，目前已知有285人確診。

為了防止疫情擴大，紐約市政府周二召開記者會，市長白思豪宣布爆發疫情的社區進入公共衛生緊急狀態，尚未接種疫苗的居民須強制接種，違者最高要罰以1,000美元罰鍰。

不過值此危急時刻，卻爆出當地猶太家庭不顧政府緊急措施，大開「麻疹派對」，意圖讓孩童感染麻疹。英國《每日郵報》（Daily Mail）引述自紐約衛生局長巴博特（Oxiris Barbot），指出這些家長害怕讓孩童接種疫苗，為了讓孩童「自然地」建立對抗病毒的免疫系統，他們會將孩童聚在一起，讓孩童暴露在病毒之下。專家已警告這種做法會導致病患產生嚴重的併發症，包括細菌感染、肺炎、腦炎等。

紐約上次爆發嚴重麻疹疫情要追溯至上世紀的1991年，受惠疫苗廣泛施打，2000年美國正式宣布麻疹在境內絕跡，不過近年來疫苗施打率卻逐漸下降。此次疫情再度爆發，就是源自於一位未接種疫苗的男孩到以色列旅遊後感染，疫情才迅速擴大，儘管尚無死亡案例，不過已有21人住院治療，5人重病，其中39人為兒童，全美則是自今年以來已出現465起確診案例。

官方劍指正統猶太社區對疫苗的存疑態度，民間甚至流傳接種疫苗將引發自閉症等假消息，粗估目前疫情地區仍約有1,800名孩童尚未接種疫苗，而此次紐約進入公共衛生緊急狀態，也是紐約市首次以強制手段對抗疫情。

(中時電子報)