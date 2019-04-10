Diamond Legends by De Beers系列以羅馬神話的丘比特（Cupid）為主題，項鍊2310萬元，戒指340萬元。（De Beers提供）
Diamond Legends by De Beers系列以羅馬神話的丘比特（Cupid）為主題，項鍊2310萬元，戒指340萬元。（De Beers提供）
De Beers來台舉辦珠寶展，全場最貴的是逾2克拉橢圓形車工紅鑽，約7億台幣。（De Beers提供）
De Beers來台舉辦珠寶展，全場最貴的是逾2克拉橢圓形車工紅鑽，約7億台幣。（De Beers提供）
Diamond Legends by De Beers系列以希臘神話太陽神為靈感的鑽石耳環，520萬元。（De Beers提供）
Diamond Legends by De Beers系列以希臘神話太陽神為靈感的鑽石耳環，520萬元。（De Beers提供）
Diamond Legends by De Beers系列以希臘神話Vulcan為靈感的鑽石耳環，665萬元。（De Beers提供）
Diamond Legends by De Beers系列以希臘神話Vulcan為靈感的鑽石耳環，665萬元。（De Beers提供）

De Beers為了慶祝台北101店重新開幕，即起至5月12日舉辦頂級珠寶展，展出超過120件、逾40億的珠寶，其中最貴的是一顆逾2克拉的紅鑽，要價約7億台幣，另一枚DB Classic梨形單鑽戒指也是矚目焦點，重達10.78克拉，要價6115萬元。

以希臘神話故事為靈感打造的Diamond Legends by De Beers，更是首度來台亮相，創作靈感源自愛神邱比特Cupid、太陽神Ra、眾神的工匠Vulcan、眾神的眼淚Celestia等四個與鑽石相關的神話傳說，並以稀世罕有的彩鑽、頂級車工鑽石打造，更添傳奇色彩。

愛神邱比特（Cupid）系列是愛神邱比特和賽姬（Psyche）的愛情故事為靈感，愛神丘比特以鑽石打造弓箭的箭頭，卻不慎被鑽石箭尖給刺傷，因此與凡人賽姬墜入愛河。古埃及的太陽神Ra將鑽石視為永恆的生命，他隨身佩戴的生命之符就鑲有一顆鑽石。

Vulcan系列則是以奧林帕斯眾神中掌管火焰與火山的Vulcan為靈感，他使用鑽石的能量在火山深處鑄造寶藏，耳環採用不同色澤的天然鑽石和寶石，令人聯想起自火山口流出的熔岩。至於Celestia系列則源自古希臘羅馬人將鑽石視為眾神的眼淚，眾神墜入凡間，歷經試鍊與愛情的旅程就稱為Celestia，而眾神的眼淚就化為一顆顆美麗的鑽石，十分唯美浪漫。

(中時 )

#鑽石 #眾神 #靈感 #愛神 #愛神邱比特