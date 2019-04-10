Diamond Legends by De Beers系列以羅馬神話的丘比特（Cupid）為主題，項鍊2310萬元，戒指340萬元。（De Beers提供）

De Beers來台舉辦珠寶展，全場最貴的是逾2克拉橢圓形車工紅鑽，約7億台幣。（De Beers提供）

Diamond Legends by De Beers系列以希臘神話太陽神為靈感的鑽石耳環，520萬元。（De Beers提供）

Diamond Legends by De Beers系列以希臘神話Vulcan為靈感的鑽石耳環，665萬元。（De Beers提供）

De Beers為了慶祝台北101店重新開幕，即起至5月12日舉辦頂級珠寶展，展出超過120件、逾40億的珠寶，其中最貴的是一顆逾2克拉的紅鑽，要價約7億台幣，另一枚DB Classic梨形單鑽戒指也是矚目焦點，重達10.78克拉，要價6115萬元。

以希臘神話故事為靈感打造的Diamond Legends by De Beers，更是首度來台亮相，創作靈感源自愛神邱比特Cupid、太陽神Ra、眾神的工匠Vulcan、眾神的眼淚Celestia等四個與鑽石相關的神話傳說，並以稀世罕有的彩鑽、頂級車工鑽石打造，更添傳奇色彩。

愛神邱比特（Cupid）系列是愛神邱比特和賽姬（Psyche）的愛情故事為靈感，愛神丘比特以鑽石打造弓箭的箭頭，卻不慎被鑽石箭尖給刺傷，因此與凡人賽姬墜入愛河。古埃及的太陽神Ra將鑽石視為永恆的生命，他隨身佩戴的生命之符就鑲有一顆鑽石。

Vulcan系列則是以奧林帕斯眾神中掌管火焰與火山的Vulcan為靈感，他使用鑽石的能量在火山深處鑄造寶藏，耳環採用不同色澤的天然鑽石和寶石，令人聯想起自火山口流出的熔岩。至於Celestia系列則源自古希臘羅馬人將鑽石視為眾神的眼淚，眾神墜入凡間，歷經試鍊與愛情的旅程就稱為Celestia，而眾神的眼淚就化為一顆顆美麗的鑽石，十分唯美浪漫。

(中時 )