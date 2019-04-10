邱澤出席IWC飛行員系列新品發表會，帥氣爆棚。（IWC提供）

邱澤出席IWC飛行員系列新品發表會，帥氣爆棚。（IWC提供）

邱澤10日出席沙夫豪森IWC萬國錶全新飛行員腕錶系列發布記者會，熱愛賽車的邱澤表示，其實他小時候的志願是長大要當飛行員，相信成為帥氣飛行員也是很多男生小時候的夢想，只是大學時進了演藝圈就離這夢想愈來愈遠了，因此配戴噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶，讓他有種圓夢的感覺。

他今露面時理著帥氣小平頭、皮膚曬得黝黑，坦言是剛從國外拍完戲殺青返台，但作品細節目前還無法對外公佈。他從去年電影《誰先愛上他的》之後，演藝重心轉往影居多，他說，今年預計會有《江湖無難事》、《第九分局》兩部電影以及一部戲劇上檔，明天也將飛往北京為下一部電影進行前置作業，因為整個人忙到在彌留狀態，所以最近最夯的台劇《我們與惡的距離》他也還沒時間看。

邱澤前些年花許多心思和時間在賽車，對演藝工作上看似沒那麼積極，他說，雖然現在也還是很想賽車，但忙到已經沒時間，因為剛好很多好劇本一直出現，他不想再因為賽車就錯過這些自己喜歡的故事和角色，現在所有的心思都放在工作上了。他也坦言自從《誰先愛上他的》之後，就有更多類型、角色的劇本邀約，出現更多可能性，讓他覺得如果錯過就很可惜。

(中時 )