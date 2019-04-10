北市呂姓、周姓2年輕人到朋友家聊天，得知被害人等一下要到朋友家清償欠款，乾脆埋伏在外「捷足先登」，以電擊棒攻擊被害人並壓制在地上，搶走放在臀部的長夾，得手7萬多元。士林地檢署審結，2人共犯攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年，可上訴。

周、呂兩人去年3月21日凌晨12點多，呂先壓制被害人上半身，呂則壓制臀部，兩人都使用電擊棒，隔著衣服電擊被害人，搶走身上的皮夾，造成被害人身上多處挫傷、下巴血腫擦傷等。

辯護人則主張，電擊棒只是為了製造衝突，讓被害人分心，達到二人行搶的目的，而且被害人只感覺「麻麻的」，並未造成危害，所犯法條應為較輕的加重搶奪罪。

判決指出，兩人從背後電擊被害人，有開啟電擊棒發出聲音，被害人已嚇得跌坐在地上，足以讓人飽受驚嚇，不敢反抗的情況下被搶走皮夾，

合議庭認為，兩人犯下加重強盜罪，雖已賠償被害人，歸還得手的現金達成和解，開庭時還避重就輕企圖掩飾強盜犯行，判處有期徒刑7年。

(中時 )