審計部2017年度中央政府總決算審核報告指出，台灣港務股份有限公司自營貨櫃碼頭、轉口貨櫃營運績效及第七貨櫃中心招商計畫，仍須加強研謀改善，監察院審查通過監委陳小紅及方萬富提出的調查報告，促請交通部及港務公司檢討改進。

監委調查發現，港務公司的自營貨櫃碼頭，不論是位於北部的基隆港或南部的高雄港，近年來均呈現虧損狀態，應審慎面對，以免此部分虧損侵蝕公司長期盈餘。

陳小紅及方萬富表示，近年來鄰近國家港口在快速經濟成長中紛紛崛起，高雄港的轉口貨櫃裝卸量於2017年及2018年已連續2年出現衰退。交通部應督促港務公司強化高雄港利基，並主動尋找與爭取適當的國際大客戶於高雄港設立遠東配貨中心機會，強化高雄港中轉業務，以持續展現高雄港蓬勃生機，進而帶動相關產業與就業機會。

調查報告也指出，交通部及港務公司對國外航商籌組聯盟相關因應作為，態度相對被動、消極，不無檢討空間。此外，第七貨櫃中心工程第1期預計2022年6月底前完成，第2期預計2023年6月底前完成，而國道七號遲至2028年才完成，為降低國道七號未完工前對當地交通衝擊，相關配套措施應及早綢繆。

(中時 )