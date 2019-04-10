2019.03.30 台灣大搜索／情斷台塑王家長孫 專訪女星曝"一句話"秒分手秘辛

女星錢柏渝2006年與台塑長孫王泉仁愛得轟轟烈烈，還心甘情願為了對方放棄演藝事業，一起飛到英國念書，未料這段戀情僅維持1年多，就宣告分手。有傳兩人分手原因與父親王文洋嫌棄她學歷低有關，對此錢柏渝近日接受中天《台灣大搜索》專訪，首度揭開這段豪門戀秘辛。

當年年僅23歲的錢柏渝，壓根沒把王泉仁與台塑聯想在一起，最讓她印象深刻的一次，是有回王泉仁出國回來送了她一只超大行李箱，一打開裡面滿滿的巧克力，她坦言：「他真的是很長一段時間都很照顧我，然後他其實有幫我解決一些事情或什麼，後來我真的覺得欸他真的還蠻不錯的，所以就交往了。」

雖然兩人情正濃時，錢柏渝更甘願為了對方放棄大好的演藝事業，一起飛赴英國念書，但最終仍是走向分手一途。當年王泉仁父親王文洋曾向媒體直言反對這段戀情，「我只給她一個條件，就是至少國立大學畢業，或是國外同等學歷就這樣而已。」

王文洋這段話也被外界聯想為錢柏渝與王泉仁的分手主因。不過錢柏渝否認了這個說法，「跟那個（學歷）沒有關係，那是外界傳的啦。」至於真正的分手原因她坦言不想多談，因為那是很私人的事情，只是當年王泉仁送她的名牌包，她依舊收藏在櫃子裡，保存地好好的。

(中時電子報)