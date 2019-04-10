中信兄弟當家二壘手「紅龜」陳江和，在球季前宣布出賽若達1000場就退休，讓球迷大呼不捨，而球團也預計在4月21日天母球場，達到陳江和出賽千場並舉辦引退儀式。不過據球團人士透漏，因為戰力需求，陳江和在引退賽前出賽場次可能破千場。

陳江和在本季前宣布若達到1000場出賽就要退休，目前已出賽來到997場，只差3場就要和紅龜說掰掰，預計4月13在家鄉台南球場以及4月21日天母引退賽，兩場比賽都會先發。

但到21日前還有10場比賽，球隊因為戰力需求，還很需要陳江和的火力與大聯盟級守備，因此若球隊需要陳江和上場，還是會讓紅龜持續出賽，不會受1000場出賽限制，而引退儀式仍會在21日天母球場舉行，該場比賽後便不會再出賽。

因此在退休儀式前，陳江和很有可能突破1000場次出賽，而21日除了是陳江和的引退賽之外，也是中信兄弟「傳統一戰」的主題日，將迎戰統一7-ELEVEn獅隊上演傳統的「獅象大戰」，目前預售票將售罄，當天可望滿場球迷歡送陳江和，光榮退役。

(中時電子報)