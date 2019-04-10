民進黨中執會決定延後總統初選時程，蔡英文總統表示，處理初選，黨的任何思考和做法，她都尊重。因為重點不是誰的輸贏，應該是以如何打贏大選、繼續執政為目標。因為黨是大家的，成敗興亡從不繫於一人一派，而是所有同志願意共同面對、集體承擔。

蔡英文今天在民進黨中執會作出延後初選決定後在line說明她的看法，蔡英文重申，這是一場捍衛執政價值的選擇，執政，是為了台灣前途的堅持，為了改革理念的實現。

她說，從做總統第一天她就知道，這條路會很艱辛，她一定遍體鱗傷。「我的傷口，當然是國民黨和反對者攻擊的破口，但是如果大家一起來捍衛執政的價值，歷史將會證明，因為堅持改革和主權，現在的傷口，將是未來公道評價的勳章」。

蔡英文強調，這場初選，應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇。也因此，初選，目標不是誰的輸贏，而在打贏大選。「處理初選，黨的任何思考和做法，我都尊重」。

對外界質疑蔡賴相爭是爭權奪利，蔡英文也強調，2008之前，出任民進黨主席或競選總統，從來不是她期待的人生選項，「爭權謀位更不是蔡英文的個性」。

她說，過去，當歷史的責任和使命擺在眼前，不管如何艱難，她不曾退縮怯戰。台灣只有一個，國家前途永遠大於政黨利益。「今天我是身受人民託付的總統，我很清楚自己最重要的責任是什麼」。

蔡英文表示，捍衛國家主權、捍衛執政價值、捍衛本土政權。做好總統每一天的工作，這就是我的任務。她也呼籲支持執政、捍衛台灣的辣台派們，「請跟著蔡英文一起，繼續堅定向前走！」

(工商 )