販賣乾麵起家的知名飲食店「小南門福州傻瓜乾麵」，不滿成立「小南門豆花」的小南門食品、小南門餐飲公司，同樣以建物外觀作為商標圖樣，怒告侵權並提出求償，智財法院認定兩商標圖樣高度相似，且販賣類似食品，足以造成消費者混淆，判小南門食品、小南門餐飲公司須賠償127萬1400元，不得繼續使用類似商標 。

小南門福州傻瓜乾麵控告，早在1995年起就以「小南門舊城樓、傳統燕尾脊屋頂、城門等」圖樣註冊商標，但小南門食品、小南門餐飲公司註冊的商標，同樣以小南門建物為主，且都有「小南門」中文字樣，雖設計較抽象且字體不同，但同樣為餐飲業，足以讓消費者混淆。

小南門福州傻瓜乾麵指出，對方將行銷目的登記為「豆花」，之後卻提供飯麵、湯品、餃類、湯包等食物，已踰越商標登記使用類別，侵害其商標權，求償6948萬元，且不得再使用相近或類似商標圖樣。

小南門食品、小南門餐飲公司辯稱，1996年起開始在台北市小南門附近販售豆花，迄今已逾30多年，1999年起進駐各大百貨設點經營，已成為台灣最著名的小吃，知名度高過對方，雖2000年才註冊「小南門」為商標，具有口碑、信譽，但從未有消費者混淆，且小南門為知名地標，不具識別性。

智財法院審理後認為，雙方僅字樣及設計有些微不同，整體概念、讀音具高度相似，且同樣販賣便當、乾麵等，原料、用途及功能類似，足以讓消費者誤認有關聯，豆花業者雖有附註「點心世界」、「傳統美食」，但不足表明食物類型，考量小南門福州傻瓜乾麵註冊時間較早，已長期使用且具識別度，認定小南門食品、小南門餐飲侵權，須賠償127萬1400元，不得繼續使用相似商標，可上訴。

(中時 )