針對媒體報導「陸軍林石化少將代理國防醫學院院長」乙情，國防部表示，林石化少將曾獲教育部師鐸獎、科技部傑出研究獎及中華民國醫療奉獻獎等獎項，期借重其豐富之臨床教學經驗及學術成就，並因應該校學生畢業、派職需求及國考整備等作業，依 「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」，暫由陸軍司令部委員林石化少將代理該院院長乙職，至新任院長到職日止，俾利院務遂行。

林石化曾因搭高鐵酒醉失態，遭解除三軍總醫院院長職務。

(中時 )