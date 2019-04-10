陸軍林石化少將代理國防醫學院院長 18:592019/04/10 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林石化少將。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「陸軍林石化少將代理國防醫學院院長」乙情，國防部表示，林石化少將曾獲教育部師鐸獎、科技部傑出研究獎及中華民國醫療奉獻獎等獎項，期借重其豐富之臨床教學經驗及學術成就，並因應該校學生畢業、派職需求及國考整備等作業，依 「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」，暫由陸軍司令部委員林石化少將代理該院院長乙職，至新任院長到職日止，俾利院務遂行。 林石化曾因搭高鐵酒醉失態，遭解除三軍總醫院院長職務。 (中時 ) #石化 #院長 #少將 #代理 #林石 也許您會感興趣 推薦閱讀 美設廠成本高 石化廠目光轉向這國 17:012019/04/07 軍事 北京故宮網紅 院長單霽翔退休 18:132019/04/08 軍事 敦煌研究院長王旭東 接京故宮掌門 04:102019/04/09 軍事 馬偕院長選舉 爆聖戰 04:102019/04/10 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。