國立聯合大學2019企業校園徵才博覽會，吸引近1600人參加，媒合率逾3成。（聯大提供）

國立聯合大學10日舉辦校園徵才博覽會，與會人員合影。（聯大提供）

國立聯合大學校長蔡東湖和行政主管參觀國軍攤區。（聯大提供）

國立聯合大學為讓學生在畢業前做好生涯規畫、順利求職，與勞動力發展署桃竹苗分署10日在八甲校區共同舉辦「2019企業校園徵才博覽會」，提供廠商與學生良好的就業平台，現場設有91個服務攤位，80家企業廠商提供約2900個熱門職缺及國軍徵才，總參與人數近1600人，媒合人數560人，媒合率逾3成。

徵才博覽會由國軍娃娃熱舞暖場，聯大校長蔡東湖主持儀式，並邀請苗栗縣長徐耀昌、勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、祕書宋文水、苗栗總工會理事長陳鴻森及校友會理事長陳百宗共同揭開序幕。

蔡東湖表示，全校有8000多名師生，每年約有2000名學生踏入職場，校園徵才博覽會對學生非常重要，有學生選擇到企業去實習或見習，也有學生選擇透過博覽會面對面接觸不同廠商，了解工作重點，同時讓在校生看到未來職場的現況與潛力。

徐耀昌表示，同學要了解自己的興趣與志向，立定目標，找到自己合適的工作後，就不要見異思遷，有定性和良好工作態度非常重要。賴家仁則指出，根據調查15至29歲初任職青年有47.9％面臨經驗不足及不清楚志向的狀況，所以勞動部設有5個職涯發展中心，聯大設有賈桃樂學習分館，透過測驗可協助釐清同學就業方向。

賴家仁說，社會新鮮人經驗不足部分，勞動部規畫青年實習計畫和補助方案，如租屋津貼等服務，相關資訊可洽勞動部勞動力發展署桃竹苗分署洽詢。

校方指出，校園徵才博覽會包含資訊科技業、服務流通業、製造業、金融服務業等多元產業近80家企業聯合徵才，接受現場諮詢及求職面試；畢業季將辦理多場職涯講座、名人講座、職涯諮詢等活動，協助學生做好職涯發展，讓畢業生找到合適工作。

(中時 )