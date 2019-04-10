波麗士大人協助開道。（周麗蘭攝）

隨香信眾魚貫通過西螺大橋。（周麗蘭攝）

等候鑽轎底的信眾至少排隊500公尺。（周麗蘭攝）

等到被白沙屯媽祖加持的一刻。（周麗蘭攝）

遶境路線不固定的通霄白沙屯媽祖，10日下午3點多突然抵達西螺大橋，引起信眾一陣驚喜，補給車也從四面八方趕來，睽違4年白沙屯媽祖再經由西螺鎮南下，民眾蜂擁而至，趴在地上等鑽轎底的人龍至少綿延500公尺長。

白沙屯媽祖去程大多走海線從北港進入雲林縣，回鑾有時會經由西螺鎮，兩年前回鑾有經過西螺；但去程就通過西螺的紀錄已是4年前。

白沙屯媽祖起駕遶境10日是第3天，沿台一線南下，下午鑾轎兩點抵達溪州鄉時，西螺鎮民就瘋傳「白沙屯媽要來啦！」但無法確定從西螺大橋或新溪州大橋，外鄉鎮的補給車紛紛趕來，猜測應會從西螺大橋。

下午3點半，縣長張麗善、縣議員李明哲、雲林農田水利會長林文瑞、西螺福興宮董事長楊文鐘到西螺大橋橋頭接駕，西螺鎮民尤其興奮，因為9日下午6點大甲媽祖才抵達，10日凌晨零點起駕往新港，相隔15小時白沙屯媽祖也來了！

白沙屯媽祖的隨香信眾十分自律，也有人自發性收集垃圾，靜靜通過市區道路，當神轎抵達時，迎接的信眾萬頭鑽動，等候鑽轎底的信徒把大橋附近道路擠得水洩不通。

白沙屯媽進入西螺鬧區後，信徒期待暗自期待從門前馬路經過，機動準備香案接駕。

(中時 )