80歲摩西阿公因罹患慢性阻塞性肺病咳喘不癒，四處求醫都無法改善，經北港媽祖醫院利用中西醫合療，由西醫進行疫苗接種、肺部復原，再以中醫改善虛弱體質，讓阿公重獲新生，10日阿公特別前往醫院致謝。

摩西阿公從事礦工近30年，不幸染上塵肺症提早退休，但只要感冒就嚴重咳喘，四處求診均無起色，後轉至中國醫藥大學北港附設媽祖醫院，由內科部長蔡昆道醫師主治，配中醫部楊淑媚醫師給予止咳化痰、補腎納氣中藥，咳喘獲得明顯改善。

蔡昆道表示，摩西阿公年輕時就在礦坑工作，直到身邊朋友染上了塵肺症，他才了解咳嗽、有痰及呼吸喘促是長期吸入細微的煤、灰塵沈積在肺部，組織纖維化及氣管阻塞導致呼吸困難，造成無法挽回的職業病。

蔡昆道以西醫治療方式，依病情選擇吸入支氣管擴張劑，在急性惡化時則用長、短效或混合型的不同藥物。重要的是病人能自我管理，配合戒菸、疫苗接種、肺部復原治療，摩西阿公就是1個很成功的案例。

媽祖醫院院長吳錫金指出，衛生福利部公佈近年雲林縣10大死因，肺炎致死為第3名，原因與肥胖、缺乏運動、吸菸及酗酒等不良生活習慣有密切關係，呼籲民眾養成良好生活習慣、規律運動，平時做好肺部防護工作並定期健康檢查，才能遠離肺部相關疾病。

(中時 )