2019龍岡米干節將於13日至28日，每周六、日於龍岡大操場登場。除了往年最熱門的潑水節、火把節等，今年首度推出「目腦縱歌狂歡節」，以及新設計的「普洱茶席」體驗，歡迎民眾前來旅遊。

龍岡米干節今年進入第9年，活動第1次延至3周，第1周13、14日為潑水節，將邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，下午2時30分的潑水大戰，除了消暑外，更有洗去過去1年不順、祝福新一年萬事如意的意思。

20、21日舉辦的火把節，將在廣場燃起篝火，穿著傳統服飾的雲南民眾跳起篝火舞，祈求來年風調雨順，27、28日則是「目腦縱歌狂歡節」，意思為大夥跳舞或集體歌舞，現場將有千人共舞的歡樂氣息。

活動期間也推出天然原料染色的「七彩米干」，包括紅色的甜菜根、橙色的紅蘿蔔、黃色的玉米、綠色的茴香、藍色的蝶豆花、紫色的黑米及白色的米，活動期間每日限量300份於龍岡大操場攤位區發售。

媒體也針對桃園市長鄭文燦，詢問這幾天心情有何轉折，鄭回應，「沒有轉變也沒有轉折，希望有好的結果」。此外有媒體詢問，今年為《台灣關係法》40周年，是否期待民進黨推出人選維持台美關係？鄭則說，此法對台灣很重要，台之間具有深厚友誼，美國最新印太戰略，台灣是具有關鍵角色，未來發展更密切。

(中時 )