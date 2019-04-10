經濟部水利署為確保河川疏濬廉政透明化，10日與雲林地檢署、地方鄉鎮公所共同在北港溪聯美大橋疏濬地磅管制站舉辦「疏濬作業暨廉政透明宣導說明會」，藉由中央與地方攜手合作讓土方順利去化，並防範不法情事發生。

「疏濬作業暨廉政透明宣導說明會」由第5河川局局長陳中憲、雲林地檢署檢察長郭永發、雲林縣政府水利處長許宏博等人主持，地方村里長、志工、廠商及民眾踴躍參與，現場示範進出口地磅管控出料量，並透過有獎徵答，讓民眾更了解疏濬廉政透明的重要性。

陳中憲表示，此次疏濬工程位於北港溪土庫鎮聯美大橋下游，工區範圍將近20公頃，預計疏濬30萬公噸土方量，採用疏濬工程併辦土石標售複數決標方式辦理，除了使用科技方法防弊外，更與司法機關緊密合作，確保疏濬工作順利進行。

雲林地檢署檢察長郭永發對疏濬防弊工作相當重視，特別率主任檢察官林朝文、黃怡華、檢察官沈郁智到場，允諾河川局第一線執行人員如遇外力不當介入時，地檢署一定會全力協助排除。

第5河川局指出，藉由疏濬工程可打開通洪斷面、守護沿岸居民家園安全，為杜絕弊端，5河局不僅做好資訊公開及行政透明，更積極配合司法單位防止盜濫採行為。歡迎全民一起來督工，如發現盜濫採行為、環境汙染等情形，請撥打第5河川局免付費通報專線0800800280。

(中時 )