新竹地區各血型存量偏低，為紓解血荒情形，台灣普利司通與新竹捐血中心10日合辦捐血活動，號召企業員工挽袖捐出熱血，以實際行動回饋社會，合計募得3萬3000cc。

目前缺血情況尤以B型及AB型最為匱乏，不足4天存量，台灣普利司通連續15年響應捐血，也正視到血荒問題，除了出動自家員工，也召集鄰近企業響應，今天合計募得132袋血、捐血量達3萬3000cc，為血庫注入愛與希望。

(中時 )