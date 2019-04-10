新竹地區鬧血荒 企業員工挽袖獻熱血 19:322019/04/10 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣普利司通員工投入捐血活動。（徐養齡翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹地區各血型存量偏低，為紓解血荒情形，台灣普利司通與新竹捐血中心10日合辦捐血活動，號召企業員工挽袖捐出熱血，以實際行動回饋社會，合計募得3萬3000cc。 目前缺血情況尤以B型及AB型最為匱乏，不足4天存量，台灣普利司通連續15年響應捐血，也正視到血荒問題，除了出動自家員工，也召集鄰近企業響應，今天合計募得132袋血、捐血量達3萬3000cc，為血庫注入愛與希望。 (中時 ) #企業 #新竹 #捐血 也許您會感興趣 推薦閱讀 男開贓車拒查 撞死彭淮南哥哥 04:102019/04/06 生活 海洋回收站 撿垃圾換好禮 04:102019/04/06 生活 熱心志工 竹市兒藝節最美風景 04:102019/04/07 生活 「IN新竹」產物誌創刊 詳盡介紹在地產業 16:432019/04/08 生活 新光產險獲十大傑出企業獎 18:162019/04/08 生活 觀念平台－邁向企業永續治理 增加公司長期價值 04:102019/04/09 生活 全台天下第一里 再現億元店面 04:102019/04/09 生活 立委參選人鄭宏輝行銷新竹美食 大獲好評 17:562019/04/09 生活 中小企業放款 三大行庫兩月減逾410億 21:562019/04/09 生活 地理＋稅率優勢 港吸台新創進軍 04:102019/04/10 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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