六輕氣爆主因為液化石油氣管線孔蝕。（張朝欣翻攝）

台塑六輕台化芳香烴廠7日發生氣爆意外，10日台化公司提出初步檢討報告，強調主要是管線孔蝕釀災，將在1個月內完成管線檢查，並持續進行管線更新，確保意外不再發生。

麥寮鄉六輕工業區台化公司芳香烴3廠7日因液化石油氣洩漏導致氣爆，大量濃煙造成嚴重汙染，鄉內許多房舍玻璃、牆壁也因爆炸而毀損，引發鄉民恐慌，雲林縣政府為釐清氣爆原因，要求台化3天內提出檢討報告。

台化公司執行副總方英達、副總張吉柱、六輕管理部副總陳文仰等人10日在六輕管理部舉行檢討報告說明會，雲林縣議員許留賓、麥寮鄉民代表吳明宜、吳宗典、張俊生、許高源等人到場關切。

方英達表示，經過初步調查，4月7日上午9點30分芳香烴3廠工作人員發現液化石油氣微量洩露，展開管線檢查並加強巡檢，下午1點45分發現洩露擴大立即疏散人員並緊急停車，2點5分現場發生閃燃導致氣爆。

方英達說，依現場損壞情況初步研判，去丁烷塔頂的液化石油氣管線因孔蝕造成外洩，並於周界蓄積才會引發氣爆，目前將配合消防局火調單位全力釐清孔蝕原因，同時展開管線檢查與更新。

許留賓、吳明宜等人強調台塑務必要找出釀禍原因並徹底改善，另外，此次氣爆發生後2小時鄉公所、民意代表才陸續接獲通報，情況不明造成鄉民嚴重恐慌，要求確實改善通報機制，後續賠償事宜也要從寬從速。

(中時 )