學甲警分局啟動護農專案，分局長陳建民也到現場關心農民收成情形。（學甲警分局提供）

台南學甲地區種植西瓜面積約40公頃，產地主要集中在八掌溪學甲頂洲段河畔的沙質地，因土壤帶有鹽分，種出的西瓜口味獨特，消費者評價不錯，學甲區公所將在20日舉辦西瓜節行銷；將軍區推廣蘆筍近年頗有成績，市場價格看俏，兩者都有宵小覬覦風險，學甲警分局也啟動護農專案，與當地巡守隊、農民合作加強巡邏。

學甲西瓜因受到暖冬少雨氣候影響，在防治蟲害上農民得特別用心，預計今年產量略減，目前產地價格約在1台斤11到13元間，由於已經進入採收期，農民忙了一整年的收益就看此時，警方在八掌溪堤防上設置巡邏箱，日、夜雨農民、巡守隊巡護瓜田。

將軍區農會近年推廣種植蘆筍，目前面積約35公頃，有露天栽種跟溫網室種植兩種，現在也是盛產期，因品質佳，市場反應好，目前盤商收購的產地價每公斤約110到120元，台北果菜批發市場則是150到160元，也引起「割筍賊」覬覦，尤其是露天栽種者更有風險，若偷盜者傷及植株更是讓農民心疼。

學甲警分局也啟動護筍行動，與巡守隊、農民透過LINE通訊軟體建立群組，隨時監控產地狀況，尤其在深夜及凌晨時分加強重點巡邏勤務，希望能將宵小繩之以法，讓農民安心收成。

(中時 )