中華足協今天舉辦台灣企甲與木蘭聯賽聯合開賽記者會。（中華足協提供）

第3屆台灣企業甲級足球聯賽14日將在台北田徑場與新竹第二運動場展開新球季，北市大同要尋求3連霸，除了面對宿敵高市台電，去年季軍航源FC補進旅外好手陳浩瑋，從資格賽升上來新軍台中FUTURO則有國腳李茂、陳昭安助陣，讓今年台甲上演「戰國風雲」。

「上一次在國內踢聯賽是2011年，我才念大一呢，」陳浩瑋回憶說，當時國內頂級聯賽還是城市聯賽，他就讀的台北體院也還沒併入北市大，在城市聯賽效力北體鴻鑫。後來他就踏上旅外之路，到北京打拚了7個年頭。

陳浩瑋說，航源FC找他加入，就是希望能帶動年輕球員的態度和熱情，他也希望持續尋覓旅外機會，目前就「順其自然」。「現在第一要務是注意好自己的健康，可能去年壓力大也太累了，身體有些狀況，我現在連吃東西都很小心。」陳浩瑋說。

本屆台甲聯賽有上屆前6名大同、台電、航源與台北紅獅（原台程獅）、台灣體大、台南市台灣鋼鐵（原台南市），也加入從資格賽踢上來的銘傳大學與台中FUTURO。其中中華男足當家前鋒李茂也是毅然放棄原本在台電的踢球機會，投入新成立的台中FUTURO，讓今年聯賽更有看頭。

「過去國內聯賽就是大同、台電跟幾支大學勁旅，但今年大家都差不多，我們也會盡力去踢，目標當然也是冠軍。」李茂說。

李茂說，家人也問他怎麼不留在台電拚個正式職位，有下半輩子的工作保障。「其實不是台電不好，我只是覺得那不是自己想要的，我可能不適合上班族的制式生活，在FUTURO早上練球，下午教球，對自己踢球也會有所啟發，我比較喜歡這樣。」

中華男足當家前鋒李茂本季選擇96號球衣，紀念96歲辭世的奶奶。（李弘斌攝）

以往多穿9號、11號等前鋒代表球衣的李茂，在台中FUTURO穿上96號，背後則有個感人的故事。原來是從小陪他長大的奶奶去世，享年96歲，李茂說：「我決定改穿96號球衣，紀念心愛的奶奶。」

從民國77年執教大同迄今的強木在，則坦承今年衛冕並不容易，不過除了尋求3連霸，大同今年也會積極準備申請亞足聯（AFC）俱樂部認證，希望代表台灣參加亞洲俱樂部賽事，讓球隊跟選手有更多機會被國際看到。

台甲聯賽今年8隊維持3循環賽制，由於10月遇到全運會，賽季調整從4月踢到12月。中華足協理事長邱義仁也在賽前記者會提到二級聯賽的規畫，希望讓資格賽升降制度完善，繼續往聯賽正常化目標前進並與國際接軌。

企甲開幕戰將由華視轉播，也會在足協官方CTFA TV youtube頻道播出。

(中時電子報)