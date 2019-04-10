政府擬於今年5月開放部分商港與漁港供民眾垂釣，雲林縣麥寮港因屬於工業專用港，開放機會不大，但釣客推薦六輕隔離水道的出海口，以及沿海各處水門都有大量魚隻聚集，是絕佳的垂釣地點。

六輕隔離水道的出海口，有施厝寮大排與新虎尾溪兩條排水在此交匯，每天漲潮的時候，大量外海的魚類都會順著海水游入上游覓食，夏天有三牙、破頭仔、春子仔、沙燙仔、黑格、跟鱸魚等魚種，吸引許多釣客。

林姓釣客表示，目前釣到的大多是三牙魚、破頭仔、春子仔、沙燙仔，也有鱸魚，聽過釣到最大尾的是30多斤的金目鱸，還有50幾斤的龍門鯊，除了六輕隔離水道，南便橋也是個極佳的垂釣處。

沿海地區5月才進入養殖池釣虱目魚季，5月前釣客們大多到各水門處去「釣免錢、釣免驚」，只要1支釣桿、1個冰桶，加上飲料與帽子，就可消磨半天，假日更是人潮聚集，一位難求。

丁姓釣客指出，目前盛產沙梭與臭肚，2種魚的體型均不大，但肉質鮮美，市場上沙梭每斤要200元，臭肚更叫價250元，手氣好時1天釣上10斤不成問題，留一些自己吃，剩下就賣給餐廳賺外快，回家才不會被老婆碎碎念。

釣客說，臭肚背上的刺有毒，若不小心被刺到手，整隻手臂會麻痺、抽痛，許多釣友都有這種痛苦的經驗，不過其肉質鮮美，配合酸菜煮湯或火烤，味道一級棒。

(中時 )