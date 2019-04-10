離職前刪光檔案 留惡意圖檔 女起訴 19:052019/04/10 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃檢（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市吳姓女子2017年起，在蘆竹1間塑膠工廠設計部任職。2018年離職前夕，吳女涉嫌將電腦內的設計圖檔全數刪除。還留下「Best day forever」惡意圖檔。檢方依依妨害電腦使用罪將其起訴。 檢方調查，吳女去年3月因為和公司同事處不來，因此離職。竟在離職前利用機會，將設計部共用的檔案夾內設計圖檔刪除。最後還植入「Best day forever」的惡意圖檔，讓公司其他員工無法開啟檔案夾內的圖檔。最後內部調查，發現是吳女所為，因此報案處理。 (中時 ) #圖檔 #設計 #離職 #檔案 #惡意 也許您會感興趣 推薦閱讀 天津石頭村驚豔世界 變身打卡地 04:102019/04/08 社會 政治檔案條例草案 國民黨立委要求退回程序 聯席審查 13:252019/04/08 社會 總統府將檢討 陳文成案是否有永久保密必要 14:292019/04/08 社會 林宅血案永久保密 府願檢討解密 04:102019/04/09 社會 政治檔案全部清出來 攤在陽光下 04:102019/04/09 社會 空品吊飾可連APP 曾建彰奪德國IF新秀獎 15:202019/04/09 社會 百年校舍重建 竹南國中2大樓設計有巧思 15:462019/04/09 社會 金點新秀設計獎 崑大空設系 入圍數領先全國 04:102019/04/10 社會 醫院離職員工 控代墊款要不回 04:102019/04/10 社會 空品吊飾可連APP 亞大生曾建彰奪IF新秀獎 04:102019/04/10 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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