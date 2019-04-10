桃園市吳姓女子2017年起，在蘆竹1間塑膠工廠設計部任職。2018年離職前夕，吳女涉嫌將電腦內的設計圖檔全數刪除。還留下「Best day forever」惡意圖檔。檢方依依妨害電腦使用罪將其起訴。

檢方調查，吳女去年3月因為和公司同事處不來，因此離職。竟在離職前利用機會，將設計部共用的檔案夾內設計圖檔刪除。最後還植入「Best day forever」的惡意圖檔，讓公司其他員工無法開啟檔案夾內的圖檔。最後內部調查，發現是吳女所為，因此報案處理。

(中時 )