台北市長柯文哲日前與時任公園處長黃立遠（現任新工處長）談論民進黨市議員許淑華時爆粗口，失言引發外界關注。許淑華今日質詢時指出，柯會爆粗口是因黃給了不實訊息，但黃之所以這麼說，完全就是為了求官，並秀出疑似黃在柯的辦公室言論，柯看見後更質疑，「市府是不是被放監聽器？」

柯文哲2月出席陽明山花季開幕，席間公園處長黃立遠與柯討論時，稱市府編列杜鵑花種植預算遭議會政治操作刪減，並點名民進黨議員許淑華，柯聽聞後爆粗口。國、民兩黨議員開議時為此要求柯文哲道歉，但許淑華質詢時指出，黃是因為階級、官場鬥爭，為了求官才給不實訊息，現在黃也成了新工處長。

許淑華進一步說明，黃立遠在遴選工務局長前一天，得知人選是林志峯後，馬上向柯自薦比林還要優秀，而且林是接他的位置才當大地處長，他應該比林還要適合當局長。對此，柯文哲僅說，他的辦公室是不是被裝竊聽器，否則怎麼會有這一段。

不過，許淑華加碼爆料，黃立遠新任處長後「好大的官威」，不僅要求更換辦公室用品，大從家具小至文件夾，而且只允許科長層級以上的同仁進入他的辦公室，甚至把公務車當私家車使用，大肆浪費公帑。

黃立遠隨後受訪時否認指控，並表示不清楚為何議員要這樣說；但柯脫口「是否被裝竊聽器」，似乎間接證實黃的確有向柯求官。對此，北市府發言人柯昱安表示，對於沒有準確消息來源的議題無法證實，至於柯的「」言只是慣用說法。

(中時 )