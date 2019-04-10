平鎮分局為了能培養同仁藝術人文的素養，將分局二樓走道布置成藝術長廊。（邱立雅翻攝）

桃園市政府警察局平鎮分局為了能培養同仁藝術人文的素養，也讓洽公民眾欣賞名家老師畫作，將分局二樓走道布置成藝術長廊，特別情商知名書畫大家羅永貴、孔祥琳、游麗美、陳士侯及陳勝德輪展作品，為分局增添不少藝術色彩，也讓前來洽公的民眾耳目一新。

踏進平鎮分局二樓，映入眼簾的是滿滿古典風格的字畫，從鍾馗像、山水、花鳥、書法等多元的作品，都是來自多位名家無償出借提供展出。平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，為了創造出心靈與美學的辦公環境、提升分局同仁的藝文氣息，分局長黃炳訓特別將分局二樓長廊改造成藝文長廊，並且親自走訪各個書畫名家，請求多位老師將名下作品提供輪展。

潑墨山水或是現代油畫，都在各個名家支持下，輪展在分局二樓長廊，讓平日辛苦的員警及洽公民眾心靈上都得到滿足。藝文長廊的成立，平鎮警分局十分感謝知名書畫大家羅永貴、孔祥琳、游麗美、陳士侯及陳勝德無償展出作品。

分局員警表示，有時工作繁忙疲憊，行經藝術長廊，也能駐足感受藝術作品帶來的平靜，每位老師的作品風格都十分特殊、極具個人特色，讓同仁與民眾都能大飽眼福，並細細咀嚼其中奧妙。

每位名家的作品都將在藝文長廊展出3個月，目前當展的是羅永貴的潑墨山水畫作，未來平鎮警分局也將尋求立體雕塑大師作品參展，讓同仁及前來洽公的民眾，欣賞到各類不同類型的藝術大作，讓心靈再一次的昇華。

(中時 )