體恤教官辛勞 民代、眼鏡行業者贈送太陽眼鏡 19:312019/04/10 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 體恤志工、教官經常站路口指揮交通，桃園市議員蔡永芳與八德區大視界眼鏡驗光所業者朱智傑，贈送太陽眼鏡給永豐、新興高中的教官、校安人員。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 體恤志工、教官經常站路口指揮交通，桃園市議員蔡永芳與八德區大視界眼鏡驗光所業者朱智傑，贈送太陽眼鏡給永豐、新興高中的教官、校安人員。（賴佑維攝） 體恤志工、教官經常站路口指揮交通，桃園市議員蔡永芳與八德區大視界眼鏡驗光所業者朱智傑，10日上午贈送永豐、新興高中的教官、校安人員太陽眼鏡，希望保護學生安全外，也能減低對眼睛傷害。 永豐高中說，每天上午6時至8時、下午4時至6時的上下學時段，和新興高中的教官、校安人員，都會在學校旁維護學生安全。 蔡永芳表示，日前和朱智傑已經贈送八德國中小志工，300多支太陽眼鏡，後來發現教官、校安人員也經常站路口，因此和朱智傑商量後，又贈送太陽眼睛給教官和校安人員。 (中時 ) #太陽眼鏡 也許您會感興趣 推薦閱讀 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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