體恤志工、教官經常站路口指揮交通，桃園市議員蔡永芳與八德區大視界眼鏡驗光所業者朱智傑，贈送太陽眼鏡給永豐、新興高中的教官、校安人員。（賴佑維攝）

體恤志工、教官經常站路口指揮交通，桃園市議員蔡永芳與八德區大視界眼鏡驗光所業者朱智傑，10日上午贈送永豐、新興高中的教官、校安人員太陽眼鏡，希望保護學生安全外，也能減低對眼睛傷害。

永豐高中說，每天上午6時至8時、下午4時至6時的上下學時段，和新興高中的教官、校安人員，都會在學校旁維護學生安全。

蔡永芳表示，日前和朱智傑已經贈送八德國中小志工，300多支太陽眼鏡，後來發現教官、校安人員也經常站路口，因此和朱智傑商量後，又贈送太陽眼睛給教官和校安人員。

(中時 )