檢調偵辦壘球協會副秘書長畢鈞輝，去年受國家運動訓練中心委託，承辦中華女子壘球代表隊赴美訓練採購案，被控勾結運佳旅行社浮報70多萬元經費，今除約談畢鈞輝外，另約談運佳旅行社前負責人蔡賜爵說明，由於蔡是中華奧會副主席，遭約談引發各界矚目。

涉案的畢鈞輝曾是國內110公尺跨欄好手，因中華民國退出聯合國，失去國際比賽舞台。

監察院2013年曾針對運佳旅行社調查，認為我國代表隊及考察團出國運輸採購案，大多數僅運佳為唯一一家廠商參與投標，且部分採購案未待公告期結束即最後一天就開標，招標作業有待改善。當時體委會即要求蔡賜爵更換旅行社負責人，由蔡子蔡逸凡擔任。但檢調今未約談蔡逸凡。

蔡賜爵擔任中華奧會副主席期間，曾與台灣網球女將謝淑薇爆發糾紛，前年謝淑薇在臉書自爆，因去找蔡賜爵溝通，遭到拍桌，宣布要「全面從台灣網壇退休，永不再接受國家隊徵召」；蔡賜爵當時反擊，指謝淑薇不為國家隊而戰，處理方式太不可取。雙方衝突曾引發議論。

(中時 )